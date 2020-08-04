Video konferanslı bayramlaşma

Korona virüs salgını gölgesinde Kurban Bayramı geride kalırken, AK Parti’de yıllardır süre gelen bayramlaşma geleneği farklı yöntemle de olsa sürdürüldü. Her bayramda parti binasında milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının katılımı ile görkemli bir şekilde bayram kutlaması yapılıyordu.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bayramlaşmayı bireysel olarak yapan AK Parti Teşkilatları, Kurban Bayramı’nda ise, pandemi süreci tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle de olsa birbirlerini görme, hasbihal etme fırsatı buldu.

MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, bayramlaşma nedeniyle parti binasında bir araya geldiler.

Ardından da il, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimleri, ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları ile il genel ve belediye meclis üyeleriyle tek tek video konferans yöntemiyle bayramlaşan MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve beraberindekiler, teşkilat mensupları ile hasbihal ederken, birlik beraberlik mesajları da verdiler.

Bayramlaşmalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını tüm parti teşkilatlarına ileten MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, partililere çeşitli konularda nasihatlerde bulundu. Ceylan, 18 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin bugüne kadar yaptığı hizmetleri halka anlatmalarını da istedi.(Haber Merkezi)