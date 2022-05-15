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Video konferansla TOBB Genel Kurulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB)’nin 78. Genel Kurulu, video konferans ile gerçekleştirildi. Toplantıya Çorum TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TOBB delegeleri Aytaç Baba, Ahmet Haluk Aşkın, Ali Evlüce, Erkan Dalyan, Mustafa Ertürk, Şükrü Türkoğlu ve Yılmaz Bülbül ile Genel Sekreter Murat Zeybel katıldı. (Haber Merkezi)
Güncel 15.05.2022, 18:33
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