“Vidanjör ücretli olsun” talebi kabul görmedi

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın başkanlığında toplanılan Ağustos ayı ikinci oturumunda “kanalizasyon tesislerinde meydana gelen tıkanıklıkların açılması veya bireysel fosseptiklerin boşaltılması amacıyla Özel İdare bünyesinde bulunan kombine kanal açma ve temizleme (vidanjör) aracının köy tüzel kişiliklerine ya da köyde yaşayan şahıslara kiralanması ve 2019 yılı için kiralama bedelinin belirlenmesi” ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman, Çorum’da bulunan 769 köy ve 393 bağlısından 755 köy ve 147 bağlısında kanalizasyon yada bireysel fosseptik tesisinin bulunduğunu belirterek, “Buralarda zaman zaman tıkanıklıklar yaşanabiliyor. 2017’de 513, 2018’de 639, 2019’un Temmuz ayına kadar da 321 köye müdahalede bulunduk. Daha önce vidanjörü kiralama usulüyle çalıştırıyorduk. Sonrasında ise Özel İdare olarak kendimiz bir araç aldık. En geç bayram sonu araç elimizde olacak” dedi.

Köylerden vidanjörü yoğun bir talep geldiğini, bu talepleri karşılamakta zorlandıklarını anlatan Duman, “Köylülerin rahatlıkla tıkanıklıkları açabilecekleri bazı durumlarda bile vidanjör isteniyor. Oysa bir demir çubukla kanalizasyon tesisinin havalandırma boşluğuna müdahale edilse oradaki poşet veya tıkanıklığa neden olan diğer unsurlar alınabilir. Bunun yerine direkt vidanjör isteniyor. Bunun önüne geçebilmek amacıyla bir ücret belirlenmesi gerekiyor” dedi.

İl Genel Meclisi üyeleri ise “İnsanları köylerinde tutarak tarımsal üretime yönlendirmeye çalışırken böylesi bir uygulama ne kadar doğru olur?” diyerek, köylünün zaten maddi açıdan sıkıntılı olduğunu söylediler.

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, vidanjör ücretini 150 liradan 50 liraya çekerek oylama yaptırdı. 8 AK Partili üye “evet” oyu verirken, kalan üyeler ise “hayır” oyu vererek, vidanjörün köylere ücretsiz olarak hizmet vermesine devam etmesini istediler. (Bülent USLU)