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Vidanjör kirası için bedel belirlenecek

İl Genel Meclisi’nin kanalizasyon tesislerinde meydana gelen tıkanıklıkların açılması ve bireysel fosseptiklerin boşaltılması amacıyla  İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan vidanjörün ücretsiz olarak köy tüzel kişiliklerine gönderilmesi kararı kanuna göre ücretsiz olarak bu hizmetin verilemeyeceği  gerekçesi ile Vali Mustafa Çiftçi tarafından onaylanmayarak meclise geri gönderildi.

Vidanjör kirası için bedel belirlenecek

İl Genel Meclisi’nin kanalizasyon tesislerinde meydana gelen tıkanıklıkların açılması ve bireysel fosseptiklerin boşaltılması amacıyla  İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan vidanjörün ücretsiz olarak köy tüzel kişiliklerine gönderilmesi kararı kanuna göre ücretsiz olarak bu hizmetin verilemeyeceği  gerekçesi ile Vali Mustafa Çiftçi tarafından onaylanmayarak meclise geri gönderildi.

03 Eylül 2019 Salı 22:37
Vidanjör kirası için bedel belirlenecek

İl Genel Meclisi’nin kanalizasyon tesislerinde meydana gelen tıkanıklıkların açılması ve bireysel fosseptiklerin boşaltılması amacıyla  İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan vidanjörün ücretsiz olarak köy tüzel kişiliklerine gönderilmesi kararı kanuna göre ücretsiz olarak bu hizmetin verilemeyeceği  gerekçesi ile Vali Mustafa Çiftçi tarafından onaylanmayarak meclise geri gönderildi. Konu yeniden incelenerek vidanjörün köy tüzel kişilikleri ve köyde yaşayan şahıslara kiralanması amacıyla 2019 yılı için kiralama bedeli belirlenmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. (Erkan BAYATLI)

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