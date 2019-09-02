Vicdanlarda mahkûm!

Çorum’un toplumsal barışına, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine darbe indirebilecek nitelikteki çirkin “sosyal medya paylaşımı” öncelikle kamu vicdanında mahkûm oldu. Toplumun hiçbir kesiminde karşılık bulmadığı gibi, her kesimde nefretle kınandı. Akıl almaz bir densizliğe imza atan Reşit Keleş, deyimin tam anlamıyla “ayıbıyla başbaşa ve yapayalnız kaldı”.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dün gazetemizi ziyaret ederek, Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileklerini iletti. Aşgın’ın ziyaretine, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Belediye Meclisi Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, Belediye Meclisi üyeleri, Ak Parti İl Gençlik Kolu Başkanı Muhammet Fatih Temur, İsmail Bölükbaşı, Cevdet Yalçınkaya ve Suat Aydoğan katıldı.

“Kemalistlere küfür ve hakaret” içeren paylaşımla ilgili soruları yanıtlayan Başkan Aşgın, bu konunun ortaya çıkmasından önce ziyaret ettikleri Aşık Borani’nin “Bir söz vardır vezir eder adamı/Bir söz vardır hızır eder adamı/Bir söz vardır rezil eder adamı/Söz insanın aynasıdır sultanım” şeklindeki dizelerini hatırlatarak, “Hiç kimse, Çorum’un kardeşlik, sevgi, muhabbet iklimine zarar veremeyecek. Zaten bu münasebetsizliğe en iyi cevabı, Aşık Borani verdi.” diye konuştu. (Erkan BAYATLI)