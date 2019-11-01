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“Vicdan sahibi herkesin partisiyiz”

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Saadet Partisi yeni genel başkanının seçileceği 7. Olağan Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 6. Olağan Kongrenin ardından yaklaşık 3 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında 1 referandum, 1 Genel Seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 1 Mahalli İdareler Seçimi ve ek olarak da yenilenen İstanbul Seçimleri olmak üzere 5 seçim geçirildiğini dile getirdi.

“Vicdan sahibi herkesin partisiyiz”

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Saadet Partisi yeni genel başkanının seçileceği 7. Olağan Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 6. Olağan Kongrenin ardından yaklaşık 3 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında 1 referandum, 1 Genel Seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 1 Mahalli İdareler Seçimi ve ek olarak da yenilenen İstanbul Seçimleri olmak üzere 5 seçim geçirildiğini dile getirdi.

01 Kasım 2019 Cuma 21:03
“Vicdan sahibi herkesin partisiyiz”

Türkiye’nin yakın dönem siyasi anlamda yaşadığı sürecin hem iç politikada hem de dış politikada büyük çıkmazları beraberinde getirdiğini anlatan Cıdık, Türkiye’nin yönetimsel açıdan kötü günler yaşadığını, siyaset ve toplumun nefes almak için bir yol arayışı içinde olduğunu belirtti.

Saadet Partisi, 7. Olağan Büyük Kongresi’nin Pazartesi günü gerçekleştirileceğini anlatan Cıdık, “Partimiz, kongresiyle birlikte genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine “En hazır” parti olma yolunda çalışmalarını yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir.

Toplumsal mutabakatı sağlayacak yegâne partinin Saadet Partisi olduğu kanaati her geçen gün güçlenmekte ve Saadet Partimiz, özgül ağırlığı ile iktidarın en güçlü alternatifi olmaktadır. Söylemlerinde herkesin ittifak edebileceği bir parti olarak; ülkedeki kutuplaşmanın ortadan kalkması için çabalayan en güçlü irade olduğu açıktır.

Kongre hazırlıklarımıza aylar öncesinden başladık. Kongre; partimiz için olağan bir kongre olsa da hazırlıklarımız olağanüstü bir şekilde yapıldı. Herkes için “İşte bu benim partim” dedirtecek bir hazırlıkla kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu kongre ile partimiz, 82 milyon yurttaşımızın her bir farklılığını gözetecek, sadece kadro hareketi olarak değil bir kitle partisi olma yolunda güçlü bir adım atacaktır. İdeallerimizin, programımızın bütün memlekete ve milletimizin tamamına huzur getireceğini en güzel şekilde anlatacağız.

Bunlarla beraber kongremiz için bir konsept belirlendi. Geçtiğimiz seçimlerde çalışmalarımızdan ve kampanyamızdan çokça söz ettirmiştik. Saadet Partisi olarak kongremize bir seçim havası heyecanı ile ve coşkusu yüksek güçlü bir içerikle gidiyoruz.

50 yıllık siyasal yürüyüşümüzün bütün kodlarını içinde barındıran, geleceğin ihtiyaçlarına hitap edecek, toplumsal olarak tüm kesimlerin sorunlarına çözümler üretme noktasında iddialı bir çalışma programı ve içerik konsepti ile kamuoyunun karşısına çıkacağız.

Akıl ve vicdan sahibi herkesin partisi olma noktasında kararlılığımızı en güçlü şekilde bu kongrede dile getireceğiz.

Yapılan araştırmalarda; insanımızın, en çok kaygı duyduğu olgunun ‘gelecek’ olması ve umudunun azaldığı şu dönemde Saadet Partisi olarak kongreye “Gelecek, Saadet ile Gelecek” üst sloganıyla gideceğiz” dedi. (Haber merkezi)

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