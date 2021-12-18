Veysal Bektaş Yargıtay Üyesi 

Cumhurbaşkanı Danışmanı Çorumlu hemşehrimiz Av. Veysel Bektaş Yargıtay Üyesi olarak atandı.

Hakimler ve Savcılar (HSK) Kurulu Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11 üye seçimi gerçekleştirildi.

Yargıtay'a seçilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı hemşehrimiz Veysel Bektaş da yer aldı.

Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle: 1- Mehmet ARI- Personel Genel Müdürü; 2- Erdal DEMİR- Destek Hizmetleri Genel Müdürü; 3-Ahmet Haşim BARDAKÇI- Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı; 4-Süleyman YILDIRIM- Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı; 5-Selma BETİN- İstanbul BAM Daire Başkanı; 6-Müslüm CANPOLAT- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı; 7-Nilgün ŞENER- İstanbul BAM Daire Başkanı; 8-Beytullah METİN- Ankara BAM Daire Başkanı; 9-Yunus Nadi KOLUKISA- Yüksek Müşavir; 10-Aydın ŞİMŞEK- Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü ve 11-Veysel BEKTAŞ- Cumhurbaşkanı Danışmanı”

Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'da boşalan üyelerin yerine de 3 yeni üye belirlemek için Genel Kurul'da bir araya geldi. Kurulun toplantısı sonrasında Danıştay'ın 3 yeni üyesi de belirlendi. Buna göre, Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.



(Haber Merkezi)

