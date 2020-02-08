Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odalarında ziyaret eden Veteriner Hekimler Odası Başkanı Arif Akar ve beraberindeki heyet veteriner hekimler mesleği ile ilgili problemleri anlattı.

Milletvekilleriyle, Çorum hayvancılığının daha ilerilere taşınması için yapılabilecek projelerin de istişare edildiği ziyarette konuşan Oda Başkanı Akar, “Milletvekillerimizin yönetim kurulumuza göstermiş oldukları nazik misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Çorum Veteriner Hekimleri Odası olarak ilimizde hayvancılık ile ilgili yapılacak proje ve çalışmalarda her türlü desteğe hazır olduğumuzu, tüm meslektaşlarımızın bilgi, birikim ve tecrübelerini çorum hayvancılığının kalkınması ve geliştirilmesi için kullanabilecekleri konusunda bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)