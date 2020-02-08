Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret

Çorum Veteriner Hekimleri Odası yöneticileri Çorum Milletvekilleri’ni ziyaret etti.

Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret

Çorum Veteriner Hekimleri Odası yöneticileri Çorum Milletvekilleri’ni ziyaret etti.

08 Şubat 2020 Cumartesi 01:03
Veterinerlerden Kaya, Kavuncu ve Köse’ye ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odalarında ziyaret eden Veteriner Hekimler Odası Başkanı Arif Akar ve beraberindeki heyet veteriner hekimler mesleği ile ilgili problemleri anlattı.

Milletvekilleriyle, Çorum hayvancılığının daha ilerilere taşınması için yapılabilecek projelerin de istişare edildiği ziyarette konuşan Oda Başkanı Akar, “Milletvekillerimizin yönetim kurulumuza göstermiş oldukları nazik misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Çorum Veteriner Hekimleri Odası olarak ilimizde hayvancılık ile ilgili yapılacak proje ve çalışmalarda her türlü desteğe hazır olduğumuzu, tüm meslektaşlarımızın bilgi, birikim ve tecrübelerini çorum hayvancılığının kalkınması ve geliştirilmesi için kullanabilecekleri konusunda bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
Huzurevinde moral verdiler
Huzurevinde moral verdiler
MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür
MHP’den Belediye Meclisi’ne “Fırat Çakıroğlu” için teşekkür
Tüketici Hakem Heyeti’ne 2019’da 3 bin 145 başvuru
Tüketici Hakem Heyeti’ne 2019’da 3 bin 145 başvuru
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim