Kamu kurumlarında görev yapan veteriner hekimlere suni tohumlama eğitimi veriliyor. Tarım İl Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitime Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası ev sahipliği yapıyor.

Suni tohumlama yöntemi ile yerli hayvan ırkının artırılması amacıyla, kamu da görev yapan veteriner hekimlere eğitim veriliyor. Tarım İl Müdürlüğü’nce düzenlenen eğitimler, Çorum Belediyesi’nin desteği ile Halk Et kombinasında gerçekleşiyor.

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Varışlı veteriner hekimlere ‘Suni Tohumlama ve Dölerme’ konusunda uygulamalı eğitim verildi.

5 gün süren eğitimle ilgili konuşan Prof. Dr. Ömer Varışlı Suni tohumlamanın hayvancığın gelişmesinde çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, “Yerli hayvan ırklarının daha verimli hale getirilebilmesi için suni tohumlamanın yaygınlaşması gerekiyor” dedi.

Çorum Belediyesi Halk Et Mezbahası’ndan da övgüyle söz eden Varışlı, “Çok modern bir tesiste eğitim verdik. Bu konuda bize destek veren Çorum Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı ise ilimizde hayvancılığı geliştirmek üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

“Çorum Belediyesi Halk Et Kombinesi ve hayvan pazarı bölgenin en modern tesislerinden birisi” diyen Özankaralı, hayvancılığa verdiği destekten dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)