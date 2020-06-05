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“Veteriner Hekimlere de haklar tanınmalı”

Çorum Veteriner Hekimler Odası yönetimi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Güncel 05.06.2020, 20:06
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“Veteriner Hekimlere de haklar tanınmalı”

Ziyarette Çorum hayvancılığı, süt tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalar, tüm dünyayı saran covid19 salgını ve diğer zoonoz hastalıklarla ilgili mesleğin çalışmalarının anlatıldığı ziyarette sağlık konseptinde Veteriner Hekimliğin vazgeçilmez unsur olduğu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olmasına rağmen sağlıkçıların faydalandığı hakların yararlanamadığı belirtilerek bu haklardan Veteriner hekimlerin de yararlanması konusunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın destek olması istendi. 
Çorum Veteriner Hekimler Odası yönetimi daha sonra Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın’ı da ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)

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