Veteriner Hekimler Odası'nın ilk ziyareti Orhan Sarı’ya
Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan genel kurulda Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na seçilen Serdar Doğan, yeni yönetim kurulu üyeleri Önder Avdatek, Gökhan Yalçın, Bülent Şahin ve Mehmet Fatih Şerbetçi ile birlikte Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’yı makamında ziyaret etti.
Güncel 21.10.2020, 19:38 21.10.2020, 19:40
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Çorum Veteriner Hekimler Odası yeni yönetimini kutlayan Sarı, ziyaret dolayısıyla memnuniyetini bildirdi.
Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan ise oda olarak ilk ziyaretlerini Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yaptıklarını dile getirerek, önümüzdeki süreçte birlikte uyum içinde çalışacaklarını ve üzerlerini düşecek her görevde proje ortağı olarak görev almaya hazır olduklarını bildirdi. (Haber Merkezi)
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