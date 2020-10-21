Veteriner Hekimler Odası'nın ilk ziyareti Orhan Sarı’ya

Çorum Veteriner Hekimler Odası yeni yönetimini kutlayan Sarı, ziyaret dolayısıyla memnuniyetini bildirdi.

Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan ise oda olarak ilk ziyaretlerini Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yaptıklarını dile getirerek, önümüzdeki süreçte birlikte uyum içinde çalışacaklarını ve üzerlerini düşecek her görevde proje ortağı olarak görev almaya hazır olduklarını bildirdi. (Haber Merkezi)