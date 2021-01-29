Veteriner Hekimler Odası’ndan “suni tohumlama” açıklaması

Yaklaşık 10 yıldır süregelen ve Türkiye’de başka bir örneği olmayan suni tohumlama protokolünün Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla Çorum Ticaret Borsası toplantı salonunda Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı tarafından imzalandığının belirtildiği açıklamada, “Protokol ile birlikte Çorum Veteriner Hekimleri Odası’na kayıtlı veteriner hekimlerin suni tohumlamada kullanacakları spermalar, oluşturulan sperma seçim komisyonu tarafından seçilerek Çorum DSYB tarafından temin edilecek ve veteriner hekimlere teslim edilecek. Meslektaşlarımıza ve Çorum hayvancılığına hayırlı olsun” denildi. (Haber Merkezi)