Veteriner hekimler kene konusunda bilgi aldı

Yapılan görüşmede, özelikle son zamanlarda Çorum’da artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olmak üzere kenelerden insanlara bulaşan zoonotik hastalıklar konusunda bilgi alış-verişinde bulunuldu. Veteriner Hekimler olarak Çorum’da yapılabilecek konular görüşüldü.

Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan çok kısa bir süre önce üniversite bünyesinde HÜKENEM kısa adlı kene kaynaklılar başta olmak üzere eklembacaklılarla bulaşan hastalıklar konusunda çalışmak üzere bir uygulama merkezi kurduklarını ve kurulan bu merkezde; Tek Tıp-Tek Sağlık Modeli’nin esas alınacağını vurguladı.

Özkan, Tek Tıp-Tek Sağlık olgusunun en önemli uğraş alanını hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığını yakından ilgilendiren hastalıklarla savaşın oluşturduğunu; Merkez’in faaliyetlerinin hayvan ve insan sağlığıyla çalışan tıp, biyoloji, veterinerlik ile ilgili bütün bölüm ve programlardaki tüm akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri yanı sıra veteriner hekimler odası gibi önemli sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacağını ifade etti.(Haber Merkezi)