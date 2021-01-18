“Veteriner hekimler de sağlık çalışanıdır”

“Biz veteriner hekimler de bu ülkenin sağlık çalışanlarıyız” diyen Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülke genelinde kamuda ve özelde yaklaşık 35 bin meslektaşımız gece- gündüz demeden hayvan sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve benzeri konularda durmadan çalışmakta ve ülkemize katkı sunmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’nın veteriner hekimleri aşıda riskli gruba dâhil etmemesi gerçekten anlaşılmazdır. Adaletten uzak bu karar biz veteriner hekimleri adeta şok etmiş ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Önümüzdeki günlerde verilen kararların gözden geçirilip biz veteriner hekimlerin aşıda öncelikli grupta yer alması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz.” (Haber Merkezi)