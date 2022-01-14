Veteriner hekimi vurup kaçtı

Çorum’da 53 yaşındaki veteriner hekim Ali Rıza S., silahla vurularak yaralandı. Olay akşam saatlerinde Ortaköy yol üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte silahla yaralama ihbarı alan polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı Ali Rıza S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Veteriner Hekim’i vuran kişi ise bindiği ticari teksi ile bölgeden uzaklaşıp izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri kent merkezinde ve kırsal alanda olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ayaklarından vurulan Ali Rıza S’nin ameliyata alındığı öğrenilirken, Jandarma ticari taksinin sürücüsünün bilgisine başvurduğu öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)