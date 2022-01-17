Veteriner hekimi vuran kişi teslim oldu
Güncel 17.01.2022, 13:05 17.01.2022, 14:58
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Çorum’da 53 yaşındaki veteriner hekim Ali Rıza S’nin silahla vurularak yaralanması olayı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olay önceki gün akşam saatlerinde Ortaköy yol üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte silahla yaralama ihbarı alan polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı Ali Rıza S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Veteriner Hekim’i vuran S.Y olaydan iki gün sonra teslim oldu. Silahla yaralama olayının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
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