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“Verimli nefesle kaliteli yaşa”

Çorum Tabip Odası tarafından “Sağlıkta Nefes Terapisi” isimli bir seminer düzenlendi. 

Güncel 24.11.2021, 20:40
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“Verimli nefesle kaliteli yaşa”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda önceki gün düzenlenen seminere konuşmacı olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uzmanı Dr. Havvanur Keleş katıldı. 
Semineri İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, Yeşilay Derneği Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, hastane yöneticileri, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri, doktorlar ve hastane çalışanları ilgiyle takip etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak yaptı. Konuşmasında Osmancık’ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Şerafettin Boyacı'ya Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini başlayan Azak, sağlık personelinin COVİD-19 ile mücadelede büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 
Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının haklarının korunarak emeklerinin karşılığını alması gerektiğini belirterek bu yönde atılan adımların yeterli olmadığını belirten Mustafa Azak, salgın nedeni ile bir çok etkinliklerini ertelediklerini, çok önemli bir konu olan nefes terapisi ile ilgili seminerin oldukça faydalı olacağına inandığını da dile getirdi.
Daha sonra kürsüye gelen GETAT Uzmanı Dr. Havvanur Keleş, nefes verimliliğinin yaşam kalitesini artırdığını söyledi.
Günümüzde karşılaşılan pek çok rahatsızlık için nefes terapilerinin oldukça rahatlatıcı ve etkili bir çözüm olarak gündemde olduğunu söyleyen Dr. Havvanur Keleş, “Nefes terapi, alınan ve verilen nefesin bilinçli olarak uyarılmasıdır. Nefes kapasitesi artırılarak, sağlıklı ve dengeli bir solunum sağlanır. Amaç, bedende fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyede bir dönüşümün ve dengenin sağlanmasıdır.” dedi. 


Kudret-i Nefes Tekniği’nin, diyafram solunumunu en üst seviyede gerçekleştirerek kişide bedensel ve psikolojik iyilik halini hedeflediğini ifade eden Dr. Keleş, “Nefes terapi sonrasında kişide bedensel ve psikolojik rahatlama olur. Tüm vücut sistemleri olumlu etkilenir. Hücre yenilenmesi artar, kalbin yükü hafifler, lenf dolaşımı artar, immün sistem güçlenir ve toksin atılımı artar. Zihinsel olarak hafıza güçlenir, odaklanma ve motivasyon artışı sağlanır. İmmün sistemini güçlü tutmak için doğru nefes, güçlü bir akciğer altın anahtardır. Nefes terapi uygulama kolaylığı ve sonuçları düşünüldüğünde insanlığın kendine verebileceği en mükemmel hediyedir” dedi.
Dünyanın pek çok yerinde doğru nefes alınmasına yönelik uygulamalar olduğunu da belirten Keleş, konuşmasından sonra bir katılımcıyla kısa süreli örnek bir nefes uygulaması yaptı. Programın sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Sobacı ve Tabip Odası Başkanı Dr. Azak, konuşmacı Dr. Havvanur Keleş’e programa katılımından dolayı teşekkür belgesi verdi.
(Volkan SINAYUÇ)

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