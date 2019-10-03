"Vergide ayrımcılık kabul edilemez"

Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılarak, bazı avukatlık faaliyetlerindeki KDV oranlarında indirime gidildiğini ifade etti.

Serbest meslek faaliyetlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının 1594 sayılı Karar uyarınca sadece bazı avukatlık hizmetlerine yönelik olarak yüzde 8 oranında uygulanacağını dile getiren Doğan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesinin bozulduğunu, serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken, bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesinin vergi sistemini bozduğunu anlatarak tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV’nin uygulanabilir makul bir orana düşürülmesi gerektiğini kaydetti.”

Günlük, ekonomik ve politik gelişmelere göre vergi uygulamalarına gidilmesinin, vergi sisteminin ve vergilendirmede adaletin temel ilkelerinin bozulmasına, vergiye gönüllü uyumun ortadan kalkmasına sebebiyet vereceğini anlatan Ali Can Doğan, “Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur. Bu sorun daha önce de tarafımızca defalarca dile getirilmiştir. Eğitim ve sağlık ile ilgili daha önce yapılan düzenleme tarafımızca olumlu bulunmuş ve bunun serbest meslek faaliyetlerinin tamamına uygulanması talep edilmiştir.

Yüksek KDV oranı sorunun çözülmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm serbest meslek erbapları hemfikirdir. Dolayısıyla bir düzenleme yapılacaksa bu düzenlemenin tüm serbest meslek faaliyetlerine yönelik olması gereği açıktır.

KDV’nin indirilmesi, belge düzeninin oturması ve kayıt dışının önlenmesinde önemli bir araç olacaktır. Belge düzeninin oturması ve kayıt dışının önlenmesi için KDV indirimlerini olumlu bulmaktayız.

Ayrıca, KDV’nin serbest meslek hizmetlerinde tahakkuk esasından mutlaka tahsilat esasına bağlanması gerekir. Tahakkuk esasından, tahsilat esasına geçilmesi serbest meslek erbabının yükünü hafifletecektir. Serbest meslek mensuplarına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, her alandaki dijital dönüşümün sağlanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında en önemli ve en ağır görevleri yerine getiren mali müşavirlerin yıllardır dile getirdikleri KDV sorununun çözümü için herhangi bir düzenleme yapılmaz iken, bazı avukatlık hizmetlerine yönelik olarak KDV oranlarında indirime gidilmesi, camiamızda tepkilere neden olmuştur.

Talebimiz ve beklentimiz, tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV oranının uygulanabilir makul seviyeye indirilmesi ve tahsilat esasına bağlanarak, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır” dedi. (Haber Merkezi)