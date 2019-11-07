“Vergide adalet sağlanmalı”

Memur Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız’ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Birlik Haber-Sen Temsilcisi Recep Kaya, “Sosyal ve hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi adil, eşit ve düşük gelir grubunu koruması gereken Vergi Kanunu bugünkü haliyle amacından uzaklaşmış ve her geçen gün inandırıcılığını yitirmektedir.

Anayasamızda belirtildiği haliyle herkesin mali gücüne göre vergi ödemek ile yükümlü olmasına rağmen daha maaşını almadan elinden alınan yüksek vergiler yüzünden çalışanlar mağdur edilmektedir” dedi.

Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemeyeceğinin altını çizen Kaya, “Adil, sosyal, hukuk sisteminin daha da güçlenmesi için tüm vatandaşlarına eşit ve kazançları oranında vergi sistemini getirme zamanıdır. Gün vergi adaletinin sağlanması için bir adım atma günüdür. Kanun yapıcıların bu hassasiyetle doğru kararlar vermesini, adil olmayan her sistemin başarısız olacağını, vergi afları ile vergi toplanamayacağını hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)