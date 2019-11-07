Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103544
ALTIN
271.129
DOLAR
5.7360
STERLİN
7.3660
EURO
6.3415

“Vergide adalet sağlanmalı”

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası), PTT Başmüdürlüğü binası önünde “vergide adaletin sağlanması” amacıyla basın açıklaması yaptı.

“Vergide adalet sağlanmalı”

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası), PTT Başmüdürlüğü binası önünde “vergide adaletin sağlanması” amacıyla basın açıklaması yaptı.

07 Kasım 2019 Perşembe 22:20
“Vergide adalet sağlanmalı”

Memur Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız’ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Birlik Haber-Sen Temsilcisi Recep Kaya, “Sosyal ve hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi adil, eşit ve düşük gelir grubunu koruması gereken Vergi Kanunu bugünkü haliyle amacından uzaklaşmış ve her geçen gün inandırıcılığını yitirmektedir.

Anayasamızda belirtildiği haliyle herkesin mali gücüne göre vergi ödemek ile yükümlü olmasına rağmen daha maaşını almadan elinden alınan yüksek vergiler yüzünden çalışanlar mağdur edilmektedir” dedi.

Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemeyeceğinin altını çizen Kaya, “Adil, sosyal, hukuk sisteminin daha da güçlenmesi için tüm vatandaşlarına eşit ve kazançları oranında vergi sistemini getirme zamanıdır. Gün vergi adaletinin sağlanması için bir adım atma günüdür. Kanun yapıcıların bu hassasiyetle doğru kararlar vermesini, adil olmayan her sistemin başarısız olacağını, vergi afları ile vergi toplanamayacağını hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
610 yaşlıya bakım hizmeti
610 yaşlıya bakım hizmeti
Sıklık Tabiat Parkı’nda hayvan sayısı arttı
Sıklık Tabiat Parkı’nda hayvan sayısı arttı
Güney Kore'den bir heyet Çorum’a geldi
Güney Kore'den bir heyet Çorum’a geldi
Öğrencilere mobil TIR ile trafik eğitimi verildi
Öğrencilere mobil TIR ile trafik eğitimi verildi
Çorum City Car’dan müşteriye özel sürpriz
Çorum City Car’dan müşteriye özel sürpriz
Hakverdi ve Yollu’dan CHP İl Örgütü’ne davet
Hakverdi ve Yollu’dan CHP İl Örgütü’ne davet

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim