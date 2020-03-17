“Vergi ve SGK primi ödemeleri Temmuz’a kadar ertelenmeli”

“ESNAFA EN AZ 6 AY GERİ ÖDEMESİZ VE FAİZSİZ KREDİ VERİLMELİ”

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödendiği Mart ayında Corona virüs sebebiyle esnaf ve sanatkarın işlerinin aksadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımızın vergi ve SGK prim ödemeleri Temmuz ayına kadar ertelenmeli. Mart ayından itibaren verilmesi gereken beyanname ve diğer bildirimlerin verilme süresi uzatılmalı. Temmuz ayında yapılacak olan mali tatil öne çekilerek Mart ayında yapılmalı. Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıp insanlar işe ve okula dönene kadar elektrik, su, doğal gaz dahil olmak üzere tüm mali yükler ertelenmeli. İşyeri kirada olup okulların kapanmasından dolayı işyerini kapatmak zorunda olan kantin, büfe, bayi ve benzeri esnafa kira yardımı yapılmalı. Vakıf ve belediyeye ait olan dükkanların kira ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenmeli ve kira fiyatlarında artışa gidilmemeli. Bunlarla birlikte esnaf ve sanatkarlarımıza en az 6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilmeli” diye konuştu.

“İHTİYACI OLANLARIN İLACA ERİŞİMİ SAĞLANMALI”

Öte yandan esnaf ve sanatkarların da kendi işyerlerini dezenfekte edebilmesi için gerekli olan malzemelerin devlet tarafından sağlanması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Virüsün yayılmasını önlemek için okulların tatil edilmesinin yanı sıra toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi hayati önem taşıyor. Bunun için dezenfektan, eldiven, maske gibi malzemeleri devlet tedarik edip esnafa dağıtmalı ki esnaf da kendi işyerlerini dezenfekte edebilsin. Ayrıca prim borcundan dolayı ilaç desteği alamayan esnafa ilaç yardımı yapılmalı. İki aydan fazla prim borcu olan esnafımız muayene olup ilaç alamıyor. Prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin en azından yılsonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalı” şeklinde konuştu.

Palandöken, virüs salgını nedeniyle merdivenaltı üretimlerin de arttığını hatırlatarak vatandaşların stok yapmak için piyasalarda normalden daha fazla alışveriş yaptığında, çok talep edilen ürünlerin merdivenaltı üretimlerinin de arttığını, ucuz diye kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin merdivenaltı kalitesiz olanlarına yönelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, “Vatandaşlarımız korona virüs nedeniyle panik ve telaş ile bir anda makarna, kolonya, peçete, sabun, dezenfekte, maske gibi ürünlere yoğun talep gösterdi. Bu da arz talep dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Fırsatçılar da piyasada çok talep edilen ürünlerin merdivenaltı diye tabir ettiğimiz yan sanayi ve kalitesiz versiyonlarını üretmeye başlıyor. Örneğin kolonya, el sabunu, maske gibi ürünlere yoğun talep olduğu için çok ucuza da kaçak tezgahlarda satışlar yapılıyor. Virüsten kaçalım derken yine sağlığımıza doğrudan zarar verecek bu kimyasal ürünlere talep etmememiz lazım” diye konuştu.(Haber Merkezi)