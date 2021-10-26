Vergi Paketi Resmi Gazete’de

Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a otomotiv ve tütün mamullerinde ÖTV oranını 3 kat artırma yetkisi veriyor.

Düzenlemede sosyal medya içeriklerini kapsayan yeni vergi düzenlemesi yani sosyal medya fenomenlerinin 640 bin lirayı geçen gelirlerinin vergi kapsamına alınması ve 850 bin küçük esnafın vergi muafiyeti de paketin içinde yer alıyor. Çiftçi ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

Yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle: Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak. Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek. ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak. Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak.

Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek. Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

(Haber Merkezi)

