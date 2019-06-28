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“Vergi indirimlerinde süre yıl sonuna kadar uzatılsın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanmasında büyük etkisi olan vergi indirimlerinden beyaz eşya, mobilya ve otomotivdeki vergi indirimlerinin süresinin 30 Haziran’da sona ereceğini belirterek, düğün ve taşınma sezonu açılırken vergi indirimlerinin süresinin sona ermemesi gerektiğini söyledi.

“Vergi indirimlerinde süre yıl sonuna kadar uzatılsın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanmasında büyük etkisi olan vergi indirimlerinden beyaz eşya, mobilya ve otomotivdeki vergi indirimlerinin süresinin 30 Haziran’da sona ereceğini belirterek, düğün ve taşınma sezonu açılırken vergi indirimlerinin süresinin sona ermemesi gerektiğini söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:15
“Vergi indirimlerinde süre yıl sonuna kadar uzatılsın”

Mobilya, beyaz eşya ve otomotivde vergi indirimlerinin süresinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini ifade eden TESK Başkanı Palandöken, vergi indirimlerinin satışlara etkisinin büyük olduğunu, geçen yıl mobilyada yapılan vergi indiriminin, mobilya satışlarını yüzde 30 artırdığını kaydetti.

Beyaz eşya ve otomotivde kur artışının etkisinden dolayı aynı artışı göremediklerini anlatan Palandöken, beyaz eşya ve otomotivde ihracat artarken, iç pazardaki satışların azalmaya devam ettiğini, vergi indirimlerinin süresi dolduğunda bu yavaşlamanın daha da artabileceğini söyledi. Palandöken, “Diğer taraftan, yaz aylarında cari açığın kapanması ve turizm gelirleriyle kurlarda büyük ölçüde gerileme bekliyoruz. Vergi indirimlerinin süresi uzatılırsa, satışlarda kayda değer bir artış görülebilir. Bunun da ekonominin yeniden büyümesine etkisi pozitif olacaktır” dedi.

Bu yıl Mayıs ayının Ramazan’a denk gelmesiyle düğün sezonunun geç açılacağını vurgulayan Palandöken, “Mayıs ayı boyunca Ramazan olması, okulların da Bayramdan sonra kapanacak olması nedeniyle düğün sezonu daha yeni açılıyor. Evlenerek yeni ev kuracaklar ile evini değiştirecek olanların en çok mobilya ve beyaz eşya alacağı döneme giriyoruz. Tam da bu döneme girerken vergi indirimlerinin sonra ermesi piyasaları olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Haziran ayı sonunda süresi dolacak olan mobilya, beyaz eşya ve otomotivdeki vergi indirimlerinin süresi yılsonuna kadar uzatılmalı. Vergi indirimlerinin süresi uzarsa yaz aylarında ekonomik büyüme yeniden artı değerlere ulaşır” şeklinde konuştu.

(Bülent USLU)

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