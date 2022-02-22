Vergi Haftası başladı

Ziyarete İl Defterdarı Durak Sercan ile birlikte Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdürü Selami Erkoç ve Defterdarlık personeli katıldı.

Ziyarette konuşan İl Defterdarı Sercan, 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası’nın tüm yurttaşlara hayırlar getirmesini diledi.

Vali Çiftçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Defterdarı Durak Sercan ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

