Vergi Haftası başladı
33. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.
Güncel 22.02.2022, 18:45
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Ziyarete İl Defterdarı Durak Sercan ile birlikte Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdürü Selami Erkoç ve Defterdarlık personeli katıldı.
Ziyarette konuşan İl Defterdarı Sercan, 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası’nın tüm yurttaşlara hayırlar getirmesini diledi.
Vali Çiftçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Defterdarı Durak Sercan ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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