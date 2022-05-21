Vergi Dairesi veznelerinde kredi kartı ile tahsilatlar başladı

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükelleflere etkin, verimli ve daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla Vergi Daireleri bünyesinde öngörülen vezne servislerinde Fiziksel Pos Cihazı (FPOS) üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanılmak suretiyle tahsilat yapılabilmesi kapsamında yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Mükellefin ve vergi sorumlusunun; amme borcunu kanuni süreler içerisinde ödeyebilmesinde, mükellefin ve vergi sorumlusunun çeşitli ödeme yöntemlerine sahip olması önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla Fiziksel Pos Cihazı ile tahsilat işlemleri başlatılmıştır.

Mükelleflerimizin kredi kartı/banka kartı kullanılmak suretiyle ödeme yapma imkânı sunan bu hizmetten faydalanabilecekleri kamuoyuna duyurulur” denildi. (Haber Merkezi)

