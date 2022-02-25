“Vergi Dairesi binası yetersiz, yeni ve modern bina şart”

Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve beraberindekiler, tüm Vergi Dairesi personelinin ve Maliye Teşkilatının vergi haftasını tebrik etti.

Ziyaret sırasında konuşan CHP İl Başkanı Tahtasız, Vergi Dairesi binasının fiziki şartlarının uygun olmadığını, binasının asansörünün dahi bulunmadığını belirterek, “Çorum yeni ve modern bir vergi dairesi binasını hak ediyor. Maliye Teşkilatını bir arada toplayacak, yeni, modern, geniş ve kullanışlı bir bina gerekiyor. Böyle bir ihtiyacın giderilmesi konusunda konuyu ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceğiz, yatırımın takipçisi olacağız” dedi.

Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ise nazik ziyaretleri için CHP heyetine teşekkür etti.

Ziyarete; İl Muhasibi Necdet Biçer ile Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut da katıldı. (Haber Merkezi)

