Vergi borçları için son gün 31 Mayıs

Emlak Vergisi ilk taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Emlak Vergisi olarak bilinen bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul sahibi vatandaşların her yıl iki taksitler halinde (Mayıs-Kasım) ödemeleri gereken borçlarının 1. taksitinin ödeme süresi bu ay sona eriyor. Ayrıca işyeri sahibi olan hemşehrilerimizin çevre temizlik vergileri ve İlan Reklam (Tabela) Vergilerin 1. taksitlerinin ödemeleri de 31 Mayıs'ta sona ermektedir” dedi.

Vatandaşların ödemelerinin son güne bırakmamaları gerektiğini söyleyen Çöplü, ödemelerin belediye veznelerinden, banka şubelerinden, anlaşmalı fatura tahsilat merkezlerinden ve PTT şubelerinden yapıldığı gibi, belediyenin resmi internet sayfasından da online yapılabildiğini hatırlattı.

Lemzi Çöplü, “Vatandaşlarımız ödemelerini son günlere bırakmadan öderse, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olur. Vergilerini zamanında ödemeyenlerin borçlarına yasa gereği gecikme cezası uygulanıyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)