Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115171
ALTIN
325.018
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9527
EURO
6.6877

“Vergi bilinci hafızalara yerleştirilmeli”

Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, Vergi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada verginin alınması kadar bu işi yapanların hizmetleriyle birlikte problemlerinin de görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

“Vergi bilinci hafızalara yerleştirilmeli”

Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, Vergi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada verginin alınması kadar bu işi yapanların hizmetleriyle birlikte problemlerinin de görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 19:37
“Vergi bilinci hafızalara yerleştirilmeli”

Vergi haftalarının sadece plaket vermekle, birkaç ziyaretle yapılarak klasik kutlamalardan çıkartılıp daha etkin toplumun tüm katmanlarının katılacağı ve vergi bilincinin üst seviye de halkı bilgilendirme amacı güdülmesi gerektiğini belirten Çam, “Vergilendirilmiş kazancın kutsallığı hafızalara yerleştirilmelidir” dedi.

Öncelikle çalışanı mutlu, mükellefi mutlu kutlamaların öngörülmesi gerektiğini ifade eden Çam, yetişen neslin vergiden kaçınmak yerine kutsiyetiyle geleceğe hazırlanması gerektiğini bunun için de vergi haftası boyunca her okulda bir ders verilmesi gerektiğini belirtti.

VERGİ HAFTALARININ İÇİ DOLDURULMALI

Bilindiği üzere vergi oranlarında artan oranlı tarifenin uygulandığını ifade eden Çam, elde edilen gelirin dilimlere ayrıldığını ve her dilime ayrı vergi oranı uygulandığını kaydederek, gelir arttıkça vergi diliminin de yükseldiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki personelin yetersizliği nedeniyle her bir çalışanın iki kişilik iş yaptığını anlatan Sami Çam, “Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır.

Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem gelirde hem de giderde çalışan maliyeciler, kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce açılmasını beklemektedir” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle TBBM'ye başvurdu
Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle TBBM'ye başvurdu
Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor
Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor
Çorum'a 28 doktor atandı
Çorum'a 28 doktor atandı
Refah gençliğinden müftü yardımcılarına ziyaret
Refah gençliğinden müftü yardımcılarına ziyaret
3.508 çift evlendi, 881 çift boşandı
3.508 çift evlendi, 881 çift boşandı
“ÇORUM HABER’in büyük görev ve sorumluluk bilinci”
“ÇORUM HABER’in büyük görev ve sorumluluk bilinci”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim