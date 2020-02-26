“Vergi bilinci hafızalara yerleştirilmeli”

Vergi haftalarının sadece plaket vermekle, birkaç ziyaretle yapılarak klasik kutlamalardan çıkartılıp daha etkin toplumun tüm katmanlarının katılacağı ve vergi bilincinin üst seviye de halkı bilgilendirme amacı güdülmesi gerektiğini belirten Çam, “Vergilendirilmiş kazancın kutsallığı hafızalara yerleştirilmelidir” dedi.

Öncelikle çalışanı mutlu, mükellefi mutlu kutlamaların öngörülmesi gerektiğini ifade eden Çam, yetişen neslin vergiden kaçınmak yerine kutsiyetiyle geleceğe hazırlanması gerektiğini bunun için de vergi haftası boyunca her okulda bir ders verilmesi gerektiğini belirtti.

VERGİ HAFTALARININ İÇİ DOLDURULMALI

Bilindiği üzere vergi oranlarında artan oranlı tarifenin uygulandığını ifade eden Çam, elde edilen gelirin dilimlere ayrıldığını ve her dilime ayrı vergi oranı uygulandığını kaydederek, gelir arttıkça vergi diliminin de yükseldiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki personelin yetersizliği nedeniyle her bir çalışanın iki kişilik iş yaptığını anlatan Sami Çam, “Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır.

Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem gelirde hem de giderde çalışan maliyeciler, kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce açılmasını beklemektedir” dedi. (Haber Merkezi)