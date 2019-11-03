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“Verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz”

24, 25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu, Dodurga, Oğuzlar ve Mecitözü ilçelerinin doğalgaz töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz” dedi.

“Verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz”

24, 25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu, Dodurga, Oğuzlar ve Mecitözü ilçelerinin doğalgaz töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz” dedi.

03 Kasım 2019 Pazar 22:01
“Verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz”

Salim Uslu, 2017 yılında, “2019 yılı içerisinde Oğuzlar, Mecitözü ve Dodurga'ya eş zamanlı olarak doğalgaz ulaştırılarak temiz ve sağlıklı olarak ısınma, sıcak su temini ve mutfakta kullanımı sağlanacaktır” dediğini anımsatarak, “Verdiğimiz sözün gerçekleştiğini görmek bizi bir hayli gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

19. Dönem Çorum Milletvekilimiz ve 51. Hükümet Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı M. Ateş Amiklioğlu'nun cenaze törenine katıldığı için Oğuzlar ve Dodurga’daki törenlerde bulunamadığını belirten Uslu, “Hükümetimiz Çorum'a ve ilçelerimize ardı ardına yatırımlar yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Çorum ve ilçeleri her geçen gün gelişiyor. Çorum'un ve ilçelerimizin gelişmesine yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz verdiğimiz sözleri tutmaya ve Çorum için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

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