Venezuela’da yardımsever iki Çorumlu

Aslen Çorumlu olan 2 Türk, ekonomik krizin derin etkilerinin hissedildiği Venezuela’da yoksul ve evsizlere çorba dağıtıyor.

10 yıldır Latin Amerika ülkelerinde restoran şefliği yapan ve şu anda da Venezuela’nın başkenti Karakas’da kendisi gibi Çorumlu olan Muharrem Hayta’nın sahibi olduğu Otto Kebap isimli Türk restoranda şef olan Adil Aydın, yaşadıkları yerde yardıma muhtaç çok insan olduğunu ve ellerinden geldiğince onlara yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

SICAK ÇORBA DAĞITIYORLAR

“Son yedi yılda ekonomisi yarı yarıya küçülen Venezuela’da yaşanan darboğaza şimdi bir de karantina koşullarının yarattığı ekonomik tahribat eklendi” diyen Aydın, “Burada açlık hat safhada. Gariban ve sokakta yaşayan insanlara kendi çabalarımızla sıcak çorba dağıtıyoruz. Biz 2 Türk olarak yaptığımız bu yardımlardan gurur ve onur duyuyoruz” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

