Velipaşa’nın restorasyonu tek kelimeyle “mükemmel”

Erzen ve Yolyapar, tarihi handa yapılan restorasyonun çok başarılı olduğunu belirterek, bu mükemmel tarihi mekânın, Çorum’un sosyal yaşamına, kültür ve sanatına, turizmine çok büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdiler.



Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Şevket Erzen ile Mehmet Yolyapar’a restore edilen Velipaşa Hanı’nı gezdirdi.

(Haber Merkezi)