“Velipaşa’nın restorasyonu 2 haftada tamamlanacak”

Kültür ve tarihine verdiği önemi yaptığı çalışmalarla ortaya koyan Çorum Belediyesi, şehrin önemli tarihi simgeleri arasında yer alan Velipaşa Konağını da restore ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konakta incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konakta sürdürülen basit tadilat işlemlerinin iki hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Aşgın, bu kapsamda dış cephede zamanla eskiyen sıva, ahşap kısımlar, yağmur olukları ve çatısında oluşan yıpranmaların giderileceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)