Son Dakika

“Velipaşa’nın restorasyonu 2 haftada tamamlanacak”

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet veren Velipaşa Konağı’nda restorasyon çalışmaları başladı.

Güncel 03.12.2020, 21:30
19
“Velipaşa’nın restorasyonu 2 haftada tamamlanacak”

Kültür ve tarihine verdiği önemi yaptığı çalışmalarla ortaya koyan Çorum Belediyesi, şehrin önemli tarihi simgeleri arasında yer alan Velipaşa Konağını da restore ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konakta incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konakta sürdürülen basit tadilat işlemlerinin iki hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Aşgın, bu kapsamda dış cephede zamanla eskiyen sıva, ahşap kısımlar, yağmur olukları ve çatısında oluşan yıpranmaların giderileceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
İmsak 06:09
Güneş 07:39
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@