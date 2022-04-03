Velipaşa’da ilk Ramazan

Her yıl Ramazan ayına özel çeşitli etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi, bu yıl da Ramazan etkinliklerini restorasyonu tamamlanan, kendine has mimari özellikleri ile Türkiye’nin en büyük hanlarından biri olan Velipaşa Hanı’nda yaptı.

“Handa Ramazan” başlığı ile gerçekleştirilen ilk etkinlikte ezgilerin sevilen sesi “Grup Genç”, Cumartesi akşamı Çorumlularla buluştu.

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Ramazanın tadını Meddah, Hacivat-Karagöz orta oyunu gösterileri ve çeşitli ikramlarla çıkartan çocuklar, eğlenceli bir akşam geçirdiler.

Velipaşa Hanı’nda 8 Nisan Cuma ‘Grup Çağrı’ İlahi ve Ezgi Konseri, 9 Nisan Cumartesi ‘Umut Mürare’ Konseri, 15 Nisan Cuma ‘Grup Sadâ’ İlahi ve Ezgi Konseri, 16 Nisan Cumartesi ‘Ammar Acarlıoğlu’ Ezgi Konseri, 22 Nisan Cuma ‘Grup Almina’ İlahi Konseri, 23 Nisan Cumartesi ‘Ömer Faruk Güney’ Tasavvuf Müziği Konseri, 29 Nisan Cuma ‘Aşk-ı İlahi Grubu’ İlahi Konseri, 30 Nisan Cumartesi ‘Agâh’ Tasavvuf Müziği’ Konseri yer alacak.

(Haber Merkezi)