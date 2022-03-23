Velipaşa KKSM’de “Kanser” söyleşisi

Çorum Belediyesi Velipaşa KKSM’deki etkinlikte Öğretim Görevlisi Dr. Seda Mesci tarafından kansere neden olan faktörler ve korunma yolları, kadınlarda görülen kanser türleri üzerine söyleşi yapıldı. Ayrıca sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğine, sağlıklı ve dengeli beslenmenin tercih edilmesine, kimyasallardan, radyasyondan ve kansere neden olabilen enfeksiyonlardan korunmaya dikkat çekildi. Etkinlikte kanserin önlenebilir bir hastalık olduğu, erken tanının hayat kurtardığı ve farkındalık oluşturmanın önemi vurgulandı.

Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Kanser Farkındalığı” etkinliği KKSM koordinatörü Gülhan Cevher, kurum idarecilerinden Sibel Aksungur, usta öğreticiler ve kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi.



(Haber Merkezi)

