Velipaşa Hanı’nda sanat rüzgarı

Çorum’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin konu alındığı, 70 adet tuval üzerine farklı tekniklerle yapılan resimlerden oluşan sergi Çorum halkının ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

'Sanatın Birleştirici Gücü Bizleri Dünyanın ve Sanatın Merkezi Olan Çorum'da Bir Araya Getirdi'

Törende konuşma Ressam Nilgün Ayşecik Çevik, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek Çorum'da dolu dolu beş gün geçirdiklerini ve unutulmaz anılar biriktirdiklerini söyledi.

Ressam Çevik "Bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Çorum belediye başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan yardımcımız Turan Candan, Kültür müdürümüz Mahmut Yabacıoğlu ve çalışma arkadaşlarına, sevgili koordinatörlerimize ve ayrıca etkinliklerimizde bize destek olan Çorum il kültür ve turizm müdürlüğüne, Alaca, Boğazkale kaymakamlığı ve belediyesine, İskilip Belediyesi ve Halk eğitim Müdürlüğüne emeğini esirgemeyen Refika hanıma teşekkürlerimizi sunuyorum. Sanatın birleştirici gücü Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanatçılarımızı dünyanın ve sanatın merkezi olan Çorum'da bir araya getirdi. Dolu dolu geçen beş günün sonunda unutulmaz anılar biriktirdik. Sanatçılarımız bağışladıkları eserleriyle de sanat müzemize değerli katkılarda bulundular. Bundan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyor ve Hepinizi tüm Çorumluların sevgi dolu misafirperverlikleri ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

'Her Birimiz Fahri Çorumlu Olduk Diyebiliriz'

Çorum'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ressam Zehra Sengir ise kendilerini fahri Çorumlu olarak ilan ettiğini söyledi.

Ressam Sengir "Sergide Sizlerle bir arada Çorum' da olmaktan birlikte çalışmaktan ve bu sanat dolu ortamı paylaşmaktan sonsuz mutluluk duydum. Başta sadece bir çalıştay için geldiğimizi düşünürken her gün farklı bir sürprizle karşılaştık ve, her günümüz bir öncekinden daha güzel geçti; bu nedenle Çalışmalarımızda sadece Çorum kültür ve tarihini resimlerimize yansıtmakla kalmadık, tüm güzelliklerini ve ruhunu da gönlümüze işledik bu aşamalarda bizlere gösterdiğiniz sonsuz misafirperverlikten dolayı; Her birimiz Fahri Çorumlu olduk diyebiliriz. Bizlere bu imkanları sağlayan, ve günlerdir yanımızda olarak sanata verdiği değeri; bizlere hissettiren başta belediye başkanımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" sözlerine yer verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da sanat buluşması etkinliklerine katılan ressamlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi. Serginin gezilip tanıtılmasının ardından ise Candan, konuk ressamlara plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Sergide yer alan resimler sanat galerisinde sergilenmeye devam edecek.