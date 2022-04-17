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Velipaşa Hanı’nda Ramazan dopdolu
Tarihi Velipaşa Hanı, Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen etkinliklerde Geleneksel Ramazan şenlikleri ve konserler Çorumlularla buluşuyor.
Güncel 17.04.2022, 17:25
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Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan 157 yıllık Tarihi Velipaşa Hanının ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde geleneksel Ramazan eğlencelerinin yanı sıra Cuma akşamı Grup Sadâ, Cumartesi akşamı ise Ammar Acarlıoğlu sahne aldı.
(Haber Merkezi)
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