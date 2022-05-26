Velipaşa Hanı’nda kına ve aşıklık geleneği etkinliği
Çorum’da Belediye tarafından restore edilen 157 yıllık tarihi Velipaşa Hanı’nda sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine devam ediliyor.
Güncel 26.05.2022, 19:15
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Ramazan ayı boyunca Çorum Belediyesi’nin etkinliklerine sahne olan tarihi Velipaşa Hanı’nda değişik etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması için Kına ve Aşıklık Geleneği etkinliği yapıldı.
“Kaybolmaya Yüz Tutmuş Değerlerimiz ve Yarınlarımız” isimli etkinlikte kına ve aşıklık geleneği programında şiirler okunarak türküler ve maniler söylendi. Ayrıca kına gecesi canlandırıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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