Velipaşa Hanı’nda bulunan 6 işyerinden 5’i kiralandı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye çok sayıda vatandaş katıldı.

Velipaşa Hanı içinde bulunan restoran, hanımeli ürünleri, antikacı, bakırcı, unlu mamüller ve leblebici dükkanları ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edildi.

Çephi Mahallesi Hürriyet 4. Sokak üzerindeki işyerlerinden olan restoran yıllığı 100 bin TL + KDV’den 10 yıllığına ihale edilirken alıcı bulamadı.İhalede daha sonra hanımeli ürünlerin satışının yapılacağı dükkan 30 bin 500 TL üzerinden BELTAŞ Enerji adına Erhan Acar’a ihale edildi.

Antikacı dükkanı yıllığı 8 bin 500 TL’den Cemalettin Polattaş’a, bakırcı dükkanı ise yine aynı rakamla İbrahim Koçak tarafından kiralanan ihalede unlu mamüller dükkanı Ayfer Baydur tarafından 20 bin TL’ye leblebici dükkanı ise 18 bin 500 TL karşılığında Osman Bodur tarafından kiralandı.

Encümen üyeleri ihalenin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın onayı ile sonuçlanacağını açıkladı.



(Volkan SINAYUÇ)

