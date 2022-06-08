Velipaşa Hanı için tefrişat malzemesi alındı

Velipaşa Hanı Tefrişat malzemesi alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ihale edildi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen Çepni Mahallesi 313 Ada, 9 parsel adresinde Velipaşa Hanı binası kafeterya bölümünde kullanılmak üzere 8 Kalem tefrişat malzemesi alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 323 bin 407 TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre CLS Yapı Turizm 224 bin 260 TL, Karaçadağ Grup 298 bin 542 TL, Karen Dayanıklı Tüketim 314 bin 994 TL ve Hitit Antik ise 398 bin 915 TL’lik teklif sundu. Esfa Restorasyon İnşaat ile Esra Sümeyra Karadağ iş ortaklığı firmasının 344 bin 315 TL’lik teklifi ise geçici teminatın yatırılmaması nedeni ile geçersiz sayıldı.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

