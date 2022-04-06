Velipaşa Hanı içerisinde Hanımeli Yöresel açıldı
Çorum Belediye Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktasının 4’ncüsü Velipaşa Hanı’nda açıldı. Hanımeli Yöresel Ürünleri ve Halk Et ürünleri Belediye tarafından restore edilen tarihi handa Çorum halkına sunuldu.
Güncel 06.04.2022, 18:23
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Yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktaları Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda Buharaevler, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallesi’nde Hanımeli Yöresel ürün satış noktaları hizmete açılmıştı. 4’üncü satış noktası ise şehir merkezindeki tarihi Velipaşa Hanı’nda hizmete girdi.
Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktalarında Çorum Süt Üreticileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kadın Kooperatiflerinin yanı sıra Halk Et’in ürünleri satışa sunuluyor.
(Aliye ÖNCEL)
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