Velipaşa Hanı içerisinde Hanımeli Yöresel açıldı 

Yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktaları Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda Buharaevler, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallesi’nde Hanımeli Yöresel ürün satış noktaları hizmete açılmıştı. 4’üncü satış noktası ise şehir merkezindeki tarihi Velipaşa Hanı’nda hizmete girdi.

Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktalarında Çorum Süt Üreticileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kadın Kooperatiflerinin yanı sıra Halk Et’in ürünleri satışa sunuluyor.

(Aliye ÖNCEL)

