Velilerin kırtasiye telaşı

Okul alışverişinde kırtasiye ürünleri önemli rol oynarken, ürünlerin kalitesi ve fiyatları veliler için önemli etkenlerin başında geliyor. İncelemeye göre Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen online siteler kırtasiye ürünlerinde de avantaj sağlıyor. İnternetten yapılan okul alışverişlerinin yüzde 70’inin Anadolu illerinden yapıldığı gözlendi. Süpermarketlerin de pastada payının artmasıyla kırtasiyecilerin satışları önceki senelere oranla düşüş gösterdi.

Temel ihtiyaçların başında gelen okul defterlerinin fiyatları 1 buçuk liradan 15 liraya, kalemler ise 1 buçuk liradan 25 liraya kadar çıkıyor. Okul çantaları ise 25 liradan 90 liraya kadar olan fiyatı ile her cebe hitap ediyor.

Tosbaa Kırtasiye’nin sahibi Gökhan Karadeniz, okullarda öğretmenlerin marka belirterek alacak listesi çıkardığını belirtirken, “kalemlerde, boyalarda, defterlerde, silgilerde ve daha nice ürünlerde listeler marka verilerek yapılıyor. Haliyle her ürünü de her aile alamıyor. Tüketiciler aldıkları ürünlerin mutlaka etiketlerine bakmalı. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan ürünleri tercih etmeliler” derken, ilkokul öğrencilerinin alışveriş listesinin maliyetinin 500 lirayı bulduğunu söyledi.

Biri ilkokula diğeri ise ortaokula giden çocuklarının alışverişine yeni başlayan Ezgi Bişiren ise ,henüz birkaç parça ürün aldıkları kırtasiyeye 70 TL ödeyerek ayrıldı. Bişiren, kokulu ve kalitesiz ürünlerden çocuklarını uzak tuttuğunu ve hem ekonomik hem de kaliteli ürünleri tercih ettiğini belirtti.

Fiyatlar, öğretmenlerin istekleri ve öğrencilerin heyecanı arasında velilerin bir süre daha koşturacağı gözleniyor. (Esra ESEN)