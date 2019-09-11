Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101922
ALTIN
276.582
DOLAR
5.7509
STERLİN
7.0904
EURO
6.3240

Velilerin kırtasiye telaşı

Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Çorum’da ise 493 okulda, 6961 öğretmenle beraber 93 bin öğrenci ders başı yaptı. Veliler öğrenciler için verilen alışveriş listesindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Ürünlerin hem kaliteli hem uygun fiyatlı olması şart. Peki bir kırtasiye alışverişi ne kadara mal oluyor?

Velilerin kırtasiye telaşı

Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Çorum’da ise 493 okulda, 6961 öğretmenle beraber 93 bin öğrenci ders başı yaptı. Veliler öğrenciler için verilen alışveriş listesindeki eksikleri tamamlamaya çalışıyor. Ürünlerin hem kaliteli hem uygun fiyatlı olması şart. Peki bir kırtasiye alışverişi ne kadara mal oluyor?

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:10
Velilerin kırtasiye telaşı

Okul alışverişinde kırtasiye ürünleri önemli rol oynarken, ürünlerin kalitesi ve fiyatları veliler için önemli etkenlerin başında geliyor. İncelemeye göre Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen online siteler kırtasiye ürünlerinde de avantaj sağlıyor. İnternetten yapılan okul alışverişlerinin yüzde 70’inin Anadolu illerinden yapıldığı gözlendi. Süpermarketlerin de pastada payının artmasıyla kırtasiyecilerin satışları önceki senelere oranla düşüş gösterdi.

Temel ihtiyaçların başında gelen okul defterlerinin fiyatları 1 buçuk liradan 15 liraya, kalemler ise 1 buçuk liradan 25 liraya kadar çıkıyor. Okul çantaları ise 25 liradan 90 liraya kadar olan fiyatı ile her cebe hitap ediyor.

Tosbaa Kırtasiye’nin sahibi Gökhan Karadeniz, okullarda öğretmenlerin marka belirterek alacak listesi çıkardığını belirtirken, “kalemlerde, boyalarda, defterlerde, silgilerde ve daha nice ürünlerde listeler marka verilerek yapılıyor. Haliyle her ürünü de her aile alamıyor. Tüketiciler aldıkları ürünlerin mutlaka etiketlerine bakmalı. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan ürünleri tercih etmeliler” derken, ilkokul öğrencilerinin alışveriş listesinin maliyetinin 500 lirayı bulduğunu söyledi.

Biri ilkokula diğeri ise ortaokula giden çocuklarının alışverişine yeni başlayan Ezgi Bişiren ise ,henüz birkaç parça ürün aldıkları kırtasiyeye 70 TL ödeyerek ayrıldı. Bişiren, kokulu ve kalitesiz ürünlerden çocuklarını uzak tuttuğunu ve hem ekonomik hem de kaliteli ürünleri tercih ettiğini belirtti.

Fiyatlar, öğretmenlerin istekleri ve öğrencilerin heyecanı arasında velilerin bir süre daha koşturacağı gözleniyor. (Esra ESEN)

İlgili Haberler
Amasya'da ki deprem Çorum'da hissedildi
Amasya'da ki deprem Çorum'da hissedildi
“Havalimanı yapıldığında ihracatımız daha da artacak”
“Havalimanı yapıldığında ihracatımız daha da artacak”
Biri yeğeni olan özürlü iki kıza cinsel istismar iddiası
Biri yeğeni olan özürlü iki kıza cinsel istismar iddiası
Rektör Öztürk’ün başsağlığı ziyareti
Rektör Öztürk’ün başsağlığı ziyareti
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”
“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim