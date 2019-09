Velileri okul telaşı sardı

2019-2020 eğitim öğretim yılının 9 Eylül’de açılacak olması dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da veliler çocuklarına okul kıyafeti, kırtasiye malzemesi alma telaşı yaşıyor.

Okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle öğrenciler velileriyle birlikte okul kıyafeti satışı yapan mağazalarda okul kıyafeti almaya devam ediyor. Okula yeni başlayacak olan öğrenciler de okul kıyafeti alışverişine geldikleri mağazalarda okul heyecanını şimdiden yaşadıkları her hallerinden belli oluyor.

Sungurlu’da bulunan Sümer Ayakkabı ve Giyim mağazası işletme sahibi Sefa Yurtoğlu, “Okulların açılmasına çok kısa bir süre kalmış olmasıyla birlikte öğrenci velilerimiz çocuklarına okul kıyafetleri almaya başladı” dedi.

“Bizim her zaman önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve öğrenci velilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve her öğrenci velisinin çocuğuna kıyafet alabilmesidir” diyen Yurtoğlu, “Bütün okulların kıyafetleri mevcuttur. Tam takım 140 TL, pantolon ise 40 TL’den başlıyor. Okul kıyafeti alacak velilere sürekli kullanılacağı için pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Bir okul kıyafeti sivil kıyafetten 10 kat daha kullanım ve yıkama olacağından kaliteli kumaş tercih edilmelidir. Öğrenci velilerine önerim çocuklarına bedenler tükenmeden okul kıyafetlerini bir an önce almalarıdır. Son güne kalanlar sıkıntı yaşayabilir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)