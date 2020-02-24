“Velidedeoğlu’nu saygıyla anıyoruz”

Babasının kamu görevlisi olması nedeniyle 1904 yılında İstanbul’da doğan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun ilk Meclis’te Cumhuriyet’in ilanında kâtip olarak görev yapma onuruna eriştiğini ve 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonda bulunduğunu belirten Demirer, “Cumhuriyet’in hukuk alanında ciddi imzaları olmuş bu önemli hukuk adamının asla yadsınamayacak bir de araştırmacı, çevreci ve edebi kişiliği mevcuttur. 1942 yılından hayata veda edene kadar her pazar Cumhuriyet Gazetesi’nin ikinci sayfasında köşe yazarlığı yapmıştır. 1980 öncesi kritik dönemde tüm partilerin isteği ile kendisine Cumhurbaşkanlığı önerilmiş, ‘Bilim adamlığı şahsiyetinde, siyasetin yeri yoktur’ tezi ile reddetmiştir.

Tam bir doğa tutkunu olan Velidedeoğlu her yıl en az iki ay geçirdiği Uludağ’da gruplar halinde zirve gezileri yapan bir gezgin, pek çok kişinin dikkatini bile çekmeyen bir kır menekşesi üzerine sayfalarca yazı yazabilecek bir romantik, Yahya Kemal’den bir dize aktarırken aynı cümleye Einstein’in izafiyet teorisini işleyen bir rasyonel, oğluna adını verdiği bir evlat kadar sevdiği rahmetli Muammer Aksoy’un deyişiyle, ‘Her dönemde denenmiş, küçük hesaplara, kişisel çıkarlara kapılmamış’, saygın bir kişilik, radikal uçların ve irticanın karşısında iflah olmaz bir Atatürkçü olarak tüm kuşaklar boyu hatırlanacaktır” dedi.

ÇORUM HABER’İ DE YAZILARIYLA ONURLANDIRMIŞTI

Öte yandan, uzun yıllar Cumhuriyet’e yazan Velidedeoğlu, sık sık “Atalarımın kenti” diye Çorum’dan söz eder, ayrıca ÇORUM HABER’i de yazılarıyla onurlandırırdı. “Hocaların hocası” Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 24 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da hayata veda etmişti. (Haber Merkezi)