Velidedeoğlu Kimya’nın ürünleri DMO ile Türkiye’nin her yerinde

Çorum imalatı hijyen malzemeleri, Devlet malzeme Ofisi (DMO) vasıtasıyla Türkiye’nin her yanındaki kurumlara ulaştırılıyor.

2002 yılından beri ülkenin dört bir yanında satılan ve halen 33 bayi ile hizmet vermekte olan Velidedeoğlu Kimya’nın Antres, Daico, VD ve Detamine olmak üzere 4 markası bulunuyor. Velidedeoğlu’nun ürünleri hakkında, DMO’nun resmi web sitesinden de bilgi alınabiliyor.

Kendi üretim alanında DMO tarafından ürünleri tercih edilen bölgenin ilk firması olan Velidedeoğlu Kimya, 2500 metrekare alanda üretim yapıyor ve Türkiye’nin her yanına ulaşan “Çorum Malı” ürünleri ile Çorum’un gururu oluyor.

(Haber Merkezi)