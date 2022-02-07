Velidedeoğlu kardeşler annelerini kaybetti
Emekli bankacı Neriman Velidedeoğlu ile bayan kuaförü Erol, Erdal, Birol ve Şenol Velidedeoğlu'nun anneleri Necla Velidedeoğlu (89), kalp yetmezliği nedeniyle önceki gece Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Güncel 07.02.2022, 19:30
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Necla Velidedeoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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