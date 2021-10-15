Veli Yalçınkaya’nın ablası Kadın Yılmaz vefat etti
Güncel 15.10.2021, 23:33
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmiş dönem İl başkanlarınan Veli Yalçınkaya’nın ablası Kadın Yılmaz hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre rahatsızlığı nedeniyle hayata veda eden Kadın Yılmaz’ın cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasından sonra Evciortakışla köyüne götürülerek sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUMHABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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