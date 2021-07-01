Veli Solmaz mezarı başında anıldı

Anma programında, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan açıklamayı Av. Burçin Solmaz okudu. 41 yıl önce Veli Solmaz’ın insan olanın hiçbir canlıya reva görmeyeceği şekilde vahşice bir katliama uğrayarak yaşamını kaybettiğini belirten Solmaz, “41 yıl önce Çorum’da gerçekleşen ve 57 masum insanın ölümü incelendiğinde yapılanlar son derece planlı, organize bir olaydır” dedi.



“DAVA DOSYASININ TEKRAR AÇILMASINI

İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bir takım kirli ellerce planlanan olaylar neticesinde binlerce yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşamış insanlar arasına suni ayrılık tohumlarının ekildiğini belirten Burçin Solmaz şunları söyledi:

“Bu kirli planların amacına ulaşmadığını iddia etmek şu koşulda fazlaca iyimserlik olacaktır. O yüzden bu kirli ellerin deşifre edilmesi, ortaya konulan kirli planlamaların hatırlanması, sorgulanması, dersler çıkarılması, yenilerinin bir daha yaşanmaması için son derece önemlidir. Yaşanan katliamların soruşturulması, faillerinin yargılanmasını istemek, yaşanan olayların unutulmaması için faaliyetlerde bulunmak elbette benzer katliamların tekrar yaşanmasının önüne geçecektir. Bu çerçevede yapılan anmalar son derece önemlidir. Bir takım çevrelerin bu anmaları yaraların tekrar kanatılması olarak nitelemesi, yaşananların halı altına süpürülerek unutulması bu olayların ortaya çıkmasına neden olanların emellerine ulaşmasına katkı sunmaktan başka bir şey ifade etmeyecektir. 1980 Çorum Katliamı ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması için barışı, kardeşliği, huzuru, adaleti, özgürlüğü, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bizler Çorum Katliamı dava dosyasının tekrar açılmasını ve yargılamaların yapılmasını istemeye devam edeceğiz. Bu acılar unutulmasın diye Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda anıtlaştırılmasını istemeye devam edeceğiz.”

AHMET DOĞAN DA EŞENÇAY’DA ANILDI

Çorum olaylarında yaşamını yitiren Ahmet Doğan da Eşençay Köyü’nde anıldı. Anmada platform adına Şahin Polat Dede tarafından yapılan açıklamada, “41 yıl önce Çorum’da gerçekleşen katliam son derece planlı ve organize bir olaydır. Bizler Çorum Katliamı dava dosyasının tekrar açılmasını ve yargılamaların yapılmasını, bu acılar unutulmasın diye Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda anıtlaştırılmasını istemeye devam edeceğiz” denildi. (Haber Merkezi)

