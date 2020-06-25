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Veli Solmaz dedenin mezarı ziyaret edildi

​​​​​​​Çorum’da 40 yıl önce meydana gelen olaylarda bir fırında yakılarak öldürülen Veli Solmaz dedenin mezarı ziyaret edildi.

Güncel 25.06.2020, 19:08
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Veli Solmaz dedenin mezarı ziyaret edildi

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen mezar ziyaretinde olaylarda yaşamını yitirenler bir kez daha anılırken, olayların gerçek sorumlularının bulunması ve böylesi vahşetlerin bir daha yaşanmaması için toplumsal barış ve kardeşlik kültürün gelişmesinin sağlanması mesajı verildi.

Çorum olaylarının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra bu yıl da emek ve demokrasi bileşenleri olarak katliamı lanetlemek, toplumsal barışı tesis etmek için etkinliklerin düzenleneceğini vurgu yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Bu etkinliklerin ilk aşaması katliamda kaybettiğimiz yurttaşlarımızın mezarlarını, platform bileşenleri olarak ziyaret edeceğiz.

Bu ziyaretlerden ilkini Gökçepınar Köyü’nde bulunan Veli Solmaz’ın mezarını ziyaret ederek başlıyoruz. Katliamda kaybettiğimiz onlarca yurttaşımız içerisinde Veli Solmaz’ın öldürüldüğü olay, katliamı organize eden güçlerin nasıl komşuyu komşuya düşmanlaştırdığının, toplumda kutuplaşma kültürünü yarattığının en büyük göstergesidir. Veli Dede tüm uyarılara rağmen ‘beni herkes tanır, uzun yıllar birlikte yaşadığımız insanlardan bir zarar gelmez’ inancıyla gitmiş fakat insanlık dışı bir şekilde yakılarak öldürülmüştür.

Her yıl Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak, katliama dair, fotoğraf sergisi, panel söyleşi, yürüyüş ve basın açıklaması yapıyoruz. Bu yılda bu etkinlikleri sağlık koşulları göz önüne alınarak yapacağız.

Geçen yıl Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin dışında 39 yıl sonra ilk defa ilimizde katliam konusunda açıklama yapan resmi ve sivil kesimler olmuştur. İlk defa bu kentin Belediye Meclis toplantısında; ‘Çorum Katliamı’ ve diğer katliamların tamamı için bir dakikalık saygı duruşu yapılmış ve katliamın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunulmuştur. 39 yıl aradan sonra ilk defa tek başına CHP İl Örgütü Çorum Olayları konusunda bir toplantı düzenlemiştir. Ve ilk defa katliamla ilgili yapılan bir toplantıda farklı görüşteki bir milletvekili olan Sayın Adnan Türkoğlu bir konuşma yapmıştır. Söz konusu toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, Ak Parti İl Yöneticisi Mustafa Gökgöz, Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar da bir konuşma yaparak toplumsal barış ve kardeşliğin sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yıl da toplumun tüm kesimlerinin katliamı unutmaması ve lanetlemesi gerektiğine inanıyoruz.

Amacımız barış ve kardeşlik devamı ve sağlanmasından yanadır. Ama mağdurların acılarının anlaşılması ve paylaşılmasından yanayız. Çorum Katliamını sıradan bir asayiş olayı gibi tanımlamanın imkanı yoktur. Burada katliamı yapan sanıklar değil, katliamın arkasında organize gücün ortaya çıkarılması ve yargılanması gerekir.

Bu olay bir insanlık suçudur. Bu nedenle sorumlular yargılanıp cezalandırılmasının önünde hiçbir hukuki engel yoktur. Bizlerin amacı 40 yıl önce olmuş katliamı acılarını tekrar tekrar hatırlatmak değildir. Bizler katliamın gerçek sorumlularının bulunması ile böyle katliamların bir daha yaşanmaması için toplumsal barış ve kardeşlik kültürün gelişmesini sağlamaktır.

Bu nedenlerle 03.07.2020 tarihine kadar sürecek, ziyaret, panel, sergi, lokma sunumu, basın açıklaması etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

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