Veli Paşa Hanı için restorasyon ihalesi

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye 7 firma teklif sundu.

Yaklaşık maliyetinin 4 milyon 903 bin 851 lira 93 kuruş olarak belirtildiği ihalede, Yakupoğlu Restorasyon 4 milyon 601 bin lira, Yılmazlar Restorasyon 3 milyon 960 bin 600 lira, Şiranlar Mühendislik 4 milyon 800 bin, Vakur Yapı 4 milyon lira, Demirlibahçe firması 4 milyon 703 bin 500 lira, Çağın İnş. İse 3 milyon 850 bin lira teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, ihale sonucunun yapılan incelemenin ardından açıklanacağı dile getirildi.

(Haber Merkezi)