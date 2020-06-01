Veli Paşa Hanı için restorasyon ihalesi

Çorum Belediyesi Veli Paşa Hanı’nın restorasyonu için ihale düzenledi.

Güncel 01.06.2020, 21:10
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Veli Paşa Hanı için restorasyon ihalesi

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye 7 firma teklif sundu.

Yaklaşık maliyetinin 4 milyon 903 bin 851 lira 93 kuruş olarak belirtildiği ihalede, Yakupoğlu Restorasyon 4 milyon 601 bin lira, Yılmazlar Restorasyon 3 milyon 960 bin 600 lira, Şiranlar Mühendislik 4 milyon 800 bin, Vakur Yapı 4 milyon lira, Demirlibahçe firması 4 milyon 703 bin 500 lira, Çağın İnş. İse 3 milyon 850 bin lira teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, ihale sonucunun yapılan incelemenin ardından açıklanacağı dile getirildi.

(Haber Merkezi)

#Veli Paşa Hanı #Çorum Belediyesi
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