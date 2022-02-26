Veli Er vefat etti

Evli ve 2 çocuk babası olan Veli Er’in yüksek tansiyon sonucu geçirdiği ani rahatsızlıkla birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.

Veli Er’in cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alındıktan sonra öğle namazına müteakip Çorum Merkez Sazdeğirmeni Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diler. (Haber Merkezi)