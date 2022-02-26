Veli Er vefat etti
CHP Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay ile AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan’ın dayısı Veli Er vefat etti.
Güncel 26.02.2022, 13:29
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Evli ve 2 çocuk babası olan Veli Er’in yüksek tansiyon sonucu geçirdiği ani rahatsızlıkla birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.
Veli Er’in cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alındıktan sonra öğle namazına müteakip Çorum Merkez Sazdeğirmeni Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diler. (Haber Merkezi)
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