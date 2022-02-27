Veli Er toprağa verildi

Evli ve 2 çocuk babası olan Veli Er, yüksek tansiyon sonucu geçirdiği ani rahatsızlıkla birlikte vefat etti.

Veli Er’in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat'ın gülbeng ve duaları eşliğinde düzenlenen törenin ardından Çorum Merkez Sazdeğirmeni Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Ak Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ak Parti ve CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve bazı siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)